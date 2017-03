Polizeibericht Schwedt vom 20.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Schwedt. Umherfliegende Verkehrszeichen und umgekippte Bäume wurden bei dem starken Wind am Sonnabend in der Uckermark zu Verkehrsbehinderungen an verschiedenen Orten. Polizei und Feuerwehr sorgten mehrfach für die Beseitigung der Gefahren. In Schwedt musste ein Straßenbaum, der umzukippen drohte, gefällt werden. Zu Sach- oder Personenschäden kam es in der Uckermark nicht.

Lagerfeuer gerätaußer Kontrolle

Dobberzin. Ein Lagerfeuerin einem Unterstand an der Waldkante von Dobberzin geriet Unbekannten am Freitagabend gegen 18 Uhr außer Kontrolle und breitete sich auf dem trockenen Gras des Waldbodens schnell aus. Die Feuerwehr Angermünde löschte den Brand auf 400 Quadratmetern. Die Täter waren da bereits verschwunden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Brand aufgroßer Ödlandfläche

Schwedt. Freitagabend brannte in Schwedt eine 800 Quadratmeter große Ödlandfläche. Feuerwehr sowie Polizei verhinderten ein Übergreifen auf die angrenzenden Lauben. Ermittlungen wegen Brandstiftung wurden eingeleitet.