Polizeibericht Gransee vom 20.03.2017

Birkenwerder. Am späten Samstagabend wurde bekannt, dass in der Humboldtallee in ein Einfamilienhaus eingebrochen wurde. Der oder die Täter hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangten mit einer Leiter ins Haus, das durchsucht wurde. Welche Gegenstände dabei entwendet wurden, blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Sättel von Reiterhof gestohlen

Vehlefanz. Unbekannte Täter sind in einen Reiterhof am Schäferweg in Vehlefanz eingedrungen. Dort brachen sie am Freitag oder Sonnabend etwa 25 Schränke auf und entwendeten eine unbekannte Anzahl von Sätteln. Durch die eingesetzten Polizisten konnten mehrere Spuren gesichert werden.

Mit 2,64 Promille auf dem Fahrrad

Oranienburg. Ein betrunkener Radfahrer ist am Freitagabend in der Berliner Straße in Oranienburg festgestellt worden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Durch die Polizisten wurde eine Blutentnahme angeordnet, welche durch eine Ärztin durchgeführt wurde. Gegen den 50-Jährigen läuft ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Drogen im Straßenverkehr

Oranienburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Wochenende die Fahrerin eines VW in der André-Pican-Straße in Oranienburg angehalten. Da der Verdacht bestand, dass die 23-jährige Hohen Neuendorferin Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv auf Amphetamine reagierte.