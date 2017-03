Polizeibericht Neuruppin vom 20.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (RA) Auf ein wertvolles Auto hatten Diebe es Freitagabend in Rheinsberg abgesehen. Laut Polizei wurde bei einem parkenden Jaguar die Scheibe eingeschlagen und der Sicherungskasten geöffnet. Der Diebstahl misslang jedoch aus noch unklaren Gründen.

Crossmaschine entwendet

Zechlinerhütte (RA) Ein Cross-Motorrad vom Typ KTM 450 ist vorige Woche vom Campingplatz Schlaborn bei Zechlinerhütte gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei verschwand die Maschine zwischen Dienstag und Freitag aus einem verschlossenen Schuppen. Schaden: 3 500 Euro.

Aufgeputscht am Steuer

Neuruppin (RA) Ein 21-jähriger Renault-Fahrer ist am Sonntag von der Polizei in Neuruppin aus dem Verkehr gezogen worden. Bei einer Kontrolle gegen 2.45 Uhr auf der Bechliner Chaussee soll der junge Mann körperliche Anzeichen für einen Betäubungsmittel-Konsumgezeigt haben. Ein Drogenvortest deutete auf die Einnahme aufputschender Amphetamine hin.

Vespa erbeutet

Brunne (RA) Vermutlich in der Nacht zum Sonnabend wurde in Brunne eine Vespa gestohlen. Der weinrote Motorroller ohne Kennzeichen hatte laut Polizei einen Wert von rund 300 Euro.

Verräterische Schlangenlinien

Neuruppin (RA) Mit 1,61 Promille in der Atemluft ist ein Radfahrer am Freitagabend in Neuruppin ertappt worden. Der 51-Jährige war der Polizei auf der Artur-Becker-Straße aufgefallen, weil er Schlangenlinien fuhr.