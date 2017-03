Polizeibericht Freienwalde vom 20.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560796/

Wulkow bei Trebnitz. Bislang unbekannte Täter gelangten am Freitag, in der Zeit von 10 Uhr bis 11.30 Uhr vermutlich durch das Aufhebeln und Hochziehen der hölzernen Hauseingangstür ins Erdgeschoss eines Einfamilienhauses an der Trebnitzer Straße. Sie öffneten mehrere Schubläden und entwendeten daraus eine Geldbörse mit einer unbekannten Menge Bargeld sowie eine Goldkette. Anschließend verließen die unbekannten Täter das Wohnhaus über das Küchenfenster in unbekannte Richtung. Die Geschädigte befand sich zum Tatzeitpunkt auf dem Grundstück und bemerkte den Diebstahl erst später. Der Sachschaden wurde mit vorerst 150 Euro angegeben.

Container, Lkw und Auflieger beschmiert

Gorgast. Bislang Unbekanntehaben einen an der Dammstraße stehenden Altkleidercontainer, Teile einer Zugmaschine und den dazugehörigen Lkw-Auflieger mit szenetypischen Schriftzeichen in schwarzer und blauer Farbe beschmiert. Ein politischer Hintergrund war den Schriftzeichen jedoch nicht zu entnehmen. Der entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.