Geerbte Probleme

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das Lamento, wie viele Jugendliche Armut und Bildungsferne von ihren Eltern erben, ist so alt wie das Problem selbst. Die Antworten der Kinder- und Jugendhilfe sind immer wieder dieselben: mehr Geld, mehr Förderung. Das ist alles richtig. Aber es ändert nichts an dem eigentlichen Problem.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560808/

Erben kommt nämlich davon, dass man von der Vorgängergeneration etwas übernimmt. Dazu gehört die traumatische Erfahrung, nicht genug Geld zu haben genauso wie etwas, das den Bildungserfolg maßgeblich prägt: die Einstellung zum Lernen. Eltern, die die Schule angstvoll oder frustrationsbeladen erlebt haben, weil sie nicht mitkamen oder ausgegrenzt wurden, werden diese Erfahrung mit einiger Sicherheit unbewusst an ihre Kinder weitergeben. Hier muss die Förderung ansetzen, wenn sie langfristig wirken soll. Was fehlt, sind Strategien, solche Eltern vertrauensvoll in den Erfolg ihrer Kinder einzubinden. Damit werden Lehrer oft alleingelassen.

Dazu gehört auch, Kitas kostenlos und für alle anzubieten, um sozial benachteiligten Kindern frühe Bildung zu ermöglichen und Flüchtlingskindern den Spracherwerb zu erleichtern. So lange es Bundesländer gibt, die sich über kostenfreie Kita-Jahre mokieren, ist es mit dem Bekenntnis zur Chancengleichheit aber nicht weit her.