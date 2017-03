Schulz, Merkel und die Krise der Konservativen

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Es ist noch gar nicht lange her, da haben sie sich in der Union über Martin Schulz gefreut. Einen SPD-Kanzlerkandidaten, den die Wähler vor allem mit dem Thema Europa verbinden: Super, das wird einfach, hieß es. Zwei Argumente sprachen dafür. Zum einen ziehe Europa beim deutschen Wähler nicht und zum anderen könne Angela Merkel von dem Europa-Sozi Schulz auf diesem Feld auch nicht attackiert werden. Seit Schulz überraschend zum neuen starken Mann der SPD wurde, ist der Union allerdings so gut wie gar nichts eingefallen, wie sie den Mann nun auskontern könnte. Die Reaktionen aus CDU und CSU auf die 100-Prozent-Wahl am Wochenende zeigen das deutlich.

Zwei Dinge machen den Schwesterparteien besonders zu schaffen. Da wären zum einen die monatelangen Attacken, die CSU-Chef Horst Seehofer in Sachen Flüchtlingspolitik gegen die Kanzlerin gefahren hat. Seehofer hat so lange und so heftig gegen Merkel angeschimpft, dass er seine CSU tatsächlich davon überzeugt hat, dass Merkel nicht die richtige Regierungschefin ist. Jetzt will er die Partei wieder vom Gegenteil überzeugen. Doch eine solche Kehrtwende kriegt auch der treueste Seehoferianer nur unter großen Schwierigkeiten hin.

Noch schwerer wiegt der zweite Punkt, und der betrifft das Innenleben der CDU. Die Partei ist in den vergangenen Bundestags-Wahlkämpfen sehr gut damit gefahren, dass sie sich auf vielen Feldern den Positionen der SPD angenähert hat. Ihre Wählerschaft ist damit städtischer, die Politik moderner geworden. Auf der Strecke geblieben ist jedoch die Identität der Partei. Seit Jahren versuchen die sogenannten konservativen Köpfe in der CDU erfolglos, das Konservative in der Union wieder zu beleben. Sie tun sich schwer mit einer Definition eines modern verstandenen konservativen Denkens. Viel mehr als eine Besinnung auf Werte, die ohnehin von fast jedem geteilt werden, ist nicht herausgekommen.

Das war in den vergangenen Jahren kein Problem, als der politische Erfolg und der Wille Angela Merkels dieses Manko überstrahlte. Die Leute wussten, was sie an ihr hatten, und deshalb wählten sie sie. Für wen Merkel antrat, spielte nur die kleinere Rolle. Doch in diesem Jahr liegen die Dinge anders, und das nicht erst seit Schulz. Die Kanzlerin wirkt in ihrer besonnenen Art seltsam teilnahmslos - als ob sie von ihrer Kandidatur nicht überzeugt sei. Wenn sie die CDU zum Erfolg führen will, muss sie jetzt loslegen und das umsetzen, was sie angekündigt hat: Wahlkampf führen wie noch nie zuvor.