Flammen vernichten Wohnhaus

Diensdorf-Radlow (MOZ) Bei einem verheerenden Brand in Diensdorf-Radlow haben in der Nacht zu Montag in Diensdorf-Radlow vier Menschen ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Die Feuerwehr löschte stundenlang, konnte das Haus aber nicht retten. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Flammen fressen sich durch das Holz: Auch am Morgen, Stunden nach der Alarmierung der Feuerwehr, war der Brand in Diensdorf-Radlow noch in vollem Gange. Die Hanglage des Hauses erschwerte die Löscharbeiten.

Am Nachmittag standen die Bewohner des Hauses mit konsternierten Blicken vor dem, was von ihrem Eigentum in Diensdorf-Radlow übrig geblieben war. Vorhanden von ihrem Haus waren da weitestgehend nur noch die Grundmauern. "Der Giebel ist eingestürzt, die Zwischendecken auch", sagte der Amtswehrführer des Amtes Scharmützelsee, Dierk Bünger. Der Einsatz der Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt noch immer im Gange.

Vier Menschen lebten in den zwei Wohnungen in dem Haus zwischen Haupt- und Bergstraße, die Hanglage ermöglichte ihnen einen herrlichen Blick über den Scharmützelsee. Bis zur Nacht zu Montag. Um 2.48 Uhr ging bei der Feuerwehr der Alarm ein, inklusive Polizei, Rettungsdienst und Katastrophenschutz rückten insgesamt etwa 60 Einsatzkräfte an den Unglücksort aus.

Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und kamen dadurch wenigstens körperlich nahezu unbeschadet davon. Die Feuerwehr berichtete am Nachmittag, eine Person sei wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden; die Polizei vermeldete in einer Pressemitteilung, alle Bewohner seien unverletzt geblieben.

Der Sachschaden ist jedoch enorm. "Als wir eintrafen, schlugen die Flammen schon aus dem Dach. Hier ist praktisch nichts mehr", sagte Amtswehrführer Bünger, während mehr als zehn Stunden nach der Alarmierung immer noch der Geruch von Feuer in der Luft lag. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf etwa 200000 Euro.

Dass das Haus nicht zu retten war, lag an dessen Bauweise überwiegend aus Holz, aber auch an der komplizierten örtlichen Lage. Die Feuerwehr näherte sich dem Gebäude sowohl von unten, von der Hauptstraße aus, als auch von der oberhalb gelegenen Bergstraße. Von unten musste das Löschwasser mit erhöhtem Druck durch die Schläuche gepumpt werden, von oben machte den Einsatzkräften der unbefestigte Boden auf dem Weg zum Haus, das nicht direkt an einer der Straßen liegt, zu schaffen. "Wegen der Hanglage konnten wir keine Drehleiter einsetzen. Ein Innenangriff war nicht möglich, weil die hölzerne Treppe bereits eingestürzt war", sagte Bünger. Die Feuerwehr löschte zunächst mit fünf Strahlrohren. Später kam eine Hebebühne zum Einsatz, die von einem Unternehmen aus Fürstenwalde angemietet worden war. Am Nachmittag gab es noch immer vereinzelte Glutnester im Haus, außerdem musste aus Sicherheitsgründen die Photovoltaikanlage auf dem Dach abgebaut werden.

Die Bewohner des Hauses kommen nach Angaben des Ordnungsamts des Amtes Scharmützelsee nun zunächst bei Bekannten und Verwandten unter. Andernfalls hätte ihnen die Verwaltung eine Ferienwohnung oder Pension zur Verfügung gestellt. Die Polizei wollte sich am Montag, wie in solchen Fällen üblich, noch nicht zur Brandursache äußern. Dazu übernähmen nun Kriminaltechniker die Ermittlungen, hieß es.