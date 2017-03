SPD schippert weiter auf Euphoriewelle

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Effekt hält an: Nachdem Martin Schulz am vergangenen Sonntag in Berlin auch zum Parteivorsitzenden der Sozialdemokraten im Bund mit einhundertprozentiger Zustimmung gewählt wurde, herrscht weiterhin außergewöhnlich gute Stimmung bei den Genossen - im Havelland und im Wahlkreis gleichermaßen.