Alba-Team unterstützt heute Lok Bernau

Bernau (MOZ) Jetzt kommt es drauf an! Die Basketballer von Lok Bernau haben in der 2. Bundesliga ProB als Aufsteiger eine glänzende Saison hingelegt und sind als Tabellenerster sicher in die Playoffs eingezogen. Doch frühzeitig den Gang in die nächste Runde zu schaffen, das haben die Bernauer mit der Niederlage am Wochenende in Frankfurt bei den Skyliner Juniors verpasst. Da in den Playoffs nach "Best of three" gespielt wird, kommt es jetzt als auf das dritte Spiel an, bei dem die Bernauer als besser platziertes Team erneut das Heimrecht haben.