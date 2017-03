Erinnungen und Gedenken zum Deichbruch

artikel-ansicht/dg/0/

Neutrebbin/Letschin (MOZ) Aus Anlass des 70. Jahrestages des Deichbruchs und der Überflutung des Oderbruchs legt der Interessenverein Alter Fritz am Mittwoch um 15 Uhr einen Kranz am Hochwassedenkmal in der Bahnhofstraße nieder. "Wir wollen damit des Ereignisses gedenken, bei dem mehr als 20 000 Menschen im Oderbruch obdachlos wurden", erklärte Mario Hirschbein vom Vereinsvorstand.

Der Heimatverein Gusow-Platkow will am Sonnabend in Neuwerbig gemeinsam mit Zeitzeugen an die Hochwasserkatastrophe erinnern. Treff dafür ist um 9 Uhr an der Brücke. Dort wird u.a. auch markiert, wie hoch das Wasser nach dem Dammbruch dort gestanden hatte.

Die Gemeinde Letschin beginnt am 25. März um 14 Uhr in Kiehnwerder ihre Ortsspaziergänge aus diesem Anlass. Auch dort werden die ersten Hochwassermarken gesetzt, die in Kooperation mit dem Amt Barnim-Oderbruch und dem Heimatverein Gusow-Platkow entwickelt wurden. In Neutrebbin sind die Wasserstände bereits vermessen worden und die Straßenlaternen wurden markiert.