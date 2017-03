Alles rund ums Osterei in der Schulscheune

artikel-ansicht/dg/0/

Diensdorf-Radlow (MOZ) Am 1. und 2. April findet in der Alten Schulscheune in Diensdorf-Radlow wieder die traditionelle Veranstaltung "Rund ums Osterei" statt. Aus Nah und Fern werden Künstler anreisen, um ihre Exponate zu zeigen, zu verkaufen, ihre verschiedenen Techniken vorzuführen. Österliche Papierarbeiten und Keramiken sowie Textiles runden das Angebot ab. Die Verkaufsausstellung ist am Samstag dem 1. April von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag dem 2. April von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist wie immer frei. Der Förderverein verwöhnt mit Kaffee, Tee und selbstgebackenem Kuchen.