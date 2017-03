Das Flair der 20er-Jahre

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Mit dem Casanova Society Orchestra lebte am Sonntagnachmittag im Kreiskulturhaus das 20er-Jahre-Orchester des Adlon auf. Veranstalter Bernhard Schulz begrüßte die Gäste im schwarzen Hemd mit roter Fliege - ganz im Adlon-Stil. Das Tanzorchester "Casanova Society Orchestra" aus Berlin spielte mit Frack, Charme und Zylinder die größten Hits aus den 1910er- bis 30er-Jahren.

Kulturhauschef Bernhard Schulz im Adlon Look (schwarzes Hemd und rote Fliege)

"Es gibt so viele wunderschöne Lieder aus dieser Zeit, man weiß gar nicht, womit man anfangen soll", sagte der charmante Chef-Casanova Andreas Holzmann - und begann mit "Sing mit mir, lach mit mir". Danach folgten "Mein kleiner, grüner Kaktus", "Puttin' On The Ritz", "Frauen sind keine Engel" und vieles mehr. Gemeinsam mit Sonja Firker (Geige/Gesang) führte er durchs Programm und präsentierte den begeisterten Fans einen besonderen Musikgenuss mit Tango, Paso Doble, Rumba, Foxtrott und Walzer, gepaart mit einer unterhaltsamen Show von zweimal 50 Minuten.