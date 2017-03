Überrascht von schnellem Verkauf

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Übernahme von Opel durch Peugeot kam auch für Klaus und seinen Sohn Jörg Parnow vom gleichnamigen Autohaus in Bad Freienwalde überraschend. "Wir haben uns gewundert, dass die Übernahme so schnell vonstattenging", sagte Senior-Chef Klaus Parnow und fügte lachend hinzu: "Vielleicht brauchte GM das Geld." Zu den Autohäusern seien vorher keine Informationen durchgesickert. "Wir haben alle Höhen und Tiefen bei GM mitgemacht, wir verkraften auch die neue Entwicklung", so Klaus Parnow. Vielleicht sei der Verkauf der Marke sogar positiv, weil Opel jetzt weltweit vertrieben werden dürfte. Bisher war der europäischen GM-Tochter der Vertrieb der Fahrzeuge in Lateinamerika und Asien zugunsten anderer Konzernmarken versagt. Opel und Peugeot arbeiteten schon länger zusammen, so Klaus Parnow und nannte die Plattform "Opel Meriva" als Beispiel.