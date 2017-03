artikel-ansicht/dg/0/

Höhenland werkelt weiter am Gutshaus

Höhenland (MOZ) Obwohl die Gemeinde Höhenland wenig Spielraum in ihrem Haushalt hat, will sie dennoch investieren und am Gutshaus Wölsickendorf, das zentrale Gemeindezentrum für die Gemeinde Höhenland, die Treppe in den Garten sanieren. Sie ist das letzte Element, das noch nicht der Außengestaltung angepasst wurde. "Für die Treppe im Haus wollte Jörg Schleinitz 28 Sponsoren suchen", berichtete Höhenlands Bürgermeisterin Helga Kowatzky. Dies sei ihm gelungen. "Das Geld ist da, allein über Sponsoring." In Leuenberg und Steinbeck seien in diesem Jahr wenige Maßnahmen geplant, da der Haushalt zusammengestrichen werden musste.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560847/





Gutshaus Wölsickendorf: Die Gemeinde Höhenland will in diesem Jahr die Treppe in den Garten sanieren.



© MOZ/Steffen Göttmann