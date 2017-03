Hochwertige Autos sichergestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bundespolizisten und polnische Grenzschützer haben am Wochenende gleich drei hochwertige Fahrzeuge an der Grenze beschlagnahmt.

Zunächst entdeckte eine Bundespolizeistreife am Sonnabend gegen 8.15 Uhr zwei Porsche Carrera auf einem litauischen Sattelzug, der auf der Autobahn in Richtung Polen unterwegs war. Die Streife hatte den Laster für eine Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage Biegener Hellen Süd gestoppt. Bei der Überprüfung der Ladung auf dem Lkw stellten die Beamten fest, dass beide Porsche am 28. Februar bzw. am 7. März in Hamburg gestohlen worden waren. Daraufhin wurde der 53-jährige Fahrer des Gespanns vorläufig festgenommen.

Am Abend desselben Tages fiel einer deutsch-polnischen Fahndungsgruppe gegen 22.30 Uhr ein aus Deutschland kommender litauischer Sattelzug auf. Kurz nach dem Passieren der Grenze wurde er auf der E30 gestoppt und kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten im Auflieger des Fahrzeuges einen BMW M4. Dieser war, wie die Ermittlungen ergaben, erst wenige Stunden zuvor durch die Polizei in Nordrhein-Westfalen zur Fahndung ausgeschrieben worden. Die beiden 41 und 42 Jahre alten Insassen des Sattelzuges wurden vorläufig festgenommen.

Gegen alle drei Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet.