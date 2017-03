Polizeiruf mit Barnimer Besetzung

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Nunmehr ist es offiziell: Am 14. Mai, am Muttertag, wird im Rahmen der Reihe "Polizeiruf 110" der Brandenburger Streifen "Muttertag" im Ersten ausgestrahlt. Dies teilte am Montag die Kommunikationsabteilung im Auftrag des Senders RBB mit.

Der Film war zum Teil im Barnim gedreht worden, in der Gemeinde Ziethen. Und an der Produktion haben Barnimer als Komparsen mitgewirkt. So hat der Hohenfinower Wolfgang Frick, früher als Kriminaltechniker in den Diensten der Polizei stehend, sein Debüt als Film-Kriminaltechniker gegeben. Ebenso wie Martina Schaub, einst Pressesprecherin des Barnimer Polizei-Schutzbereichs.

"Muttertag" ist der dritte gemeinsame Fall von Olga Lenski (Maria Simon) und ihres polnischen Kollegen Adam Raczek (Lucas Greogorowicz).