Vorbereitung aufs Wandlitzer Herbstleuchten

Wandlitz (MOZ) Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Am 28. Oktober, heißt es "Licht aus, Spot an" für das Wandlitzer Herbstleuchten. Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2015, bei der unter anderem der illuminierte Wandlitzsee und das Wandlitzer Strandbad viele Hundert Gäste anzogen, steht in diesem Jahr das malerische Angerdorf Wandlitz mit dem Barnim Panorama im Fokus. Dort soll an verschiedenen "Spielorten" und mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, die das facettenreiche Medium Licht bietet, ein unvergessliches Vergnügen für Jung und Alt geschaffen werden, das alle Sinne anspricht.