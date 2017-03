Spenden retten 596-mal Augenlicht

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Menschen mit Sehbehinderungen in Entwicklungsländern zu helfen, das liegt den Einwohnern Bernaus offenbar am Herzen. Die Christoffel-Blindenmission (CBM) hat im vergangenen Jahr von 176 Bürgern der Stadt insgesamt 17905 Euro an Spenden erhalten. Das erklärte die Hilfsorganisation Ende vergangener Woche in einer Pressemitteilung. Mit dem Geld kann die CBM 596 Menschen in Asien, Afrika oder Lateinamerika am Grauen Star operieren und so Augenlicht schenken.