Musikalischer Nachmittag mit Preisträgern

Durch das Programm führten zwei Preisträgerinnen von "Jugend musiziert". Eine schöne Idee. In der ersten Hälfte des Programms spielten die Sechs- bis Zehnjährigen. Naturgemäß stellten hier die Preisträger des Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" die Höhepunkte dar.

So erreichten Wilhelm Müller, Wim Jonas und Finja Marielle Niemand sowie Greta Dulichow jeweils einen 1. Preis in Piano Solo. Wobei die neunjährige Greta ihren zusätzlichen Sonderpreis eindrucksvoll bestätigte. Leider konnte Preisträgerin Karla Maria Karl wegen Krankheit nicht dabei sein. Nach der Pause, in der es ein von Eltern organisiertes, reichhaltiges Buffet gab, spielten die älteren Klavierschüler. Den Anfang machten die beiden Moderatorinnen, Hanna Schöppe (10) und Friederike Schick (11), die das Publikum begeisterten. Desgleichen Sina Mauckisch, die schon einen 1. Preis im Landeswettbewerb und im Bundeswettbewerb das Prädikat "Sehr gut" erhielt.

Eine Besonderheit bot Karen Stritzke, die zu ihrem Klavierstück "There you will be" sang. Es wurden überwiegend moderne Stücke geboten. Am Schluss zeigten Lilly und Nele Schnell als Duo mit Querflöte den Stand ihres Könnens, das ebenfalls mit einem 1. Preis honoriert wurde. Neben der Leistung fiel auf, mit wie viel Freude die jungen Pianisten zu Werke gingen. Diese Begeisterung zu wecken, ist eine Leistung, die Klavierlehrerin Chi-Yin Huang Niemand, aber auch die Eltern vollbracht haben.