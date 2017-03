Umleitungsstrecke nach Regen kaum befahrbar

artikel-ansicht/dg/0/

Carzig (MOZ) Entsetzen am Montagmorgen in Carzig: Der Bahnübergang und damit die Zufahrt ins Dorf waren um 8 Uhr für die Gleisbauarbeiten geschlossen worden. Aber die von der Baufirma am Freitag mit Kies notdürftig instand gesetzte Umleitungsstrecke über Mallnow war nach dem Dauerregen eine Modderpiste. "Die Bauarbeiter haben per Schippe Kies aufgebracht, um die größten Pfützen zu füllen. Aber bei dem Wetter bringt das nicht viel. Ich bin mit meinem hochbeinigen Auto, in dem ich meine Mutter zum Arzt bringen musste, nur mit Mühe und Not durchgekommen. Wie sollen denn da der Behindertentransporter und der Linienbus fahren können?" Das fragt sich unsere Leserin Regina Leder aus Carzig.