Baustart am 3. April

Schwedt (MOZ) Schwedt. Am 3. April wird mit den Hochbauarbeiten am ersten Gebäude an der Ecke Karl-Marx-Straße/Bahnhofstraße in Schwedt begonnen. Im nächsten Bauabschnitt werden im Bahnhofsquartier zwei Gebäude mit vier beziehungsweise fünf Obergeschossen errichtet. An beiden Stadthäusern wird parallel gearbeitet. Die Stadthäuser werden insgesamt 22 Wohnungen beherbergen.