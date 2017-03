"Eine Frage des Wollens und des Könnens"

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) In einigen Kirchengemeinden Brandenburgs wird das Kirchenasyl immer häufiger in Anspruch genommen. Derzeit gibt es landesweit und in Berlin zirka 20 Fälle, wobei hinter einem Fall auch durchaus eine vier- oder fünfköpfige Familie stecken kann. Das berichtet Elisabeth Rosenfeld, Pfarrerin für die Seelsorge an Flüchtlingen und für die Beratung von Kirchengemeinden in der Flüchtlingsarbeit. Auch in Frankfurt wird Flüchtlingen Kirchenasyl gewährt, weiß die 33-Jährige.