Turnen mit der ganzen Familie

Seelow (MOZ) Der Zuspruch ist enorm. Jeden Sonnabend bietet Monika Kexel vom CVJM-Familienzentrum in Seelow Familienturnen in der Sporthalle des Gymnasiums auf den Seelower Höhen an. Erst am vergangenen Wochenende waren wieder 60 Personen gekommen, berichtet Monika Kexel. Zum sportlichen Programm, das die gelernte Erzieherin bereits seit 2013 anbietet, begrüßt sie allwöchentlich Eltern und Kinder aus Seelow und der Umgebung. "Etwa die Hälfte der Besucher kommt aus Seelow, die andere aus Lebus, Lietzen, Neuhardenberg", sagt Monika Kexel. Darunter seien sowohl Familien, die regelmäßig kämen, als auch immer wieder spontane Gäste.