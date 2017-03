Ausschuss befürwortet Bauvorhaben

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Der Hauptausschuss der Stadt Storkow hat sich in seiner jüngsten Sitzung unter anderem mit dem Bebauungsplan "Philadelphia - Am Park" befasst. Dieser soll nun mit einigen Änderungen mit "Philadelphia - Ferienhausgebiet am Kanal" bezeichnet werden. Auf verkleinertem Terrain sollen 14 bis 16 Ferienhäuser entstehen. Der Entwurf wird öffentlich ausgelegt.