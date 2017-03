Viele Talente gestalten Einstein-Gala

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Volles Haus und dazu eine Super-Stimmung plus ungeahnte Begabungen: Auf der Einstein-Gala am Angermünder Gymnasium präsentierten sich junge Talente verschiedener Klassenstufen.

Die Schülerinnen und Schüler zeigten vor rund 250 Zuschauern, was neben guten schulischen Leistungen noch so alles in ihnen steckt. Das lange Programm, untermalt von einer eindrucksvollen Lichtausgestaltung der Aula, vereinte Musikdarbietungen, Gesang, Theater und Showeinlagen.

Einige der jungen Künstler ließen hören, was sie an Musikschulen gelernt haben. Andere waren bisher überhaupt noch nicht in Erscheinung getreten. Die Jugendlichen führten eigenständig durch das Programm, unterstützt von einigen Lehrern. Gleichzeitig konnten sich Jungen und Mädchen mit herausragenden oder besonderen Leistungen in das Ehrenbuch des Gymnasiums eintragen.

Der Einstein-Tag findet anlässlich des Geburtstages des berühmten deutschen Physikers statt. Er jährte sich in diesem Jahr zum 138. Mal. Das umfangreiche Tagesprogramm wird auch von ehemaligen Schülern und Lehrern für einen Besuch in Angermünde genutzt. Ebenso kommen regelmäßig Lehrer aus Grundschulen, um zu sehen, was aus ihren früheren Schützlingen geworden ist. "In ihnen stecken unheimlich viele Talente", so Schulleiterin Kerstin Hainich-Döpner.