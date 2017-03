Beauftragter für die Stasi-Unterlagen zieht Bilanz

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, stellt am Dienstag (11.30 Uhr) in Berlin die Bilanz seiner Behörde für 2016 vor. Der frühere DDR-Oppositionelle hatte bereits Ende des Vorjahres gesagt, dass die Zahl der Anträge auf persönliche Einsicht in Stasi-Akten zurückgeht.