Haushalt und Zukunft des Tourismus

Beraten und beschlossen werden sollen heute zudem folgende Themen: der Gemeindehaushalt für das laufende Jahr, die Schließzeiten der Kita Spatzennest der Grundschule Fünfeichen, Übertragung der Aufgaben der Tourismusförderung an das Amt, Beitritt der Gemeinde in den Verein "Tourismus-Marketing Schlaubetal", die finanzielle Unterstützung des Seniorenbeirates des Amtes und der Breitbandausbau in der Gemeinde. Außerdem beraten die Schlaubetaler Gemeindevertreter über Windkraftanlagen.