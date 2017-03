Prioritäten für Straßenbau gesetzt

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Am Waldrand müsste im Ortsteil Grünheide als allererstes ein Stück Straße ausgebaut werden. Dafür hat sich der Ortsbeirat jüngst ausgesprochen. "Zwischen der Straße Am Waldrand und der Waldsiedlung gibt es ein Stück Sandpiste", erklärte Ortsvorsteher Uwe Werner nach der Sitzung. Für 2017 schlägt das Gremium die Planung vor, für 2018 die Bauarbeiten. Auf Platz zwei folgt die Neue Rüdersdorfer Straße in Fangschleuse, auf Platz drei die Altbuchhorster zwischen Feldweg und Am Reiherhorst, dann kommen An der alten Schule und Luisenstraße.