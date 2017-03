Widerstand gegen Neubau in Brechts Garten

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Der geplante Neubau eines Empfangsgebäudes auf dem Gelände des Brecht-Weigel-Hauses in Buckow stößt auf Widerstand. Der Denkmalbeirat des Landes hat in einem Schreiben an den Landkreis Märkisch-Oderland als Betreiber des Museums um eine erneute Prüfung des Vorhabens gebeten. Das beratende Expertengremium der Landesregierung unter Vorsitz des früheren Verkehrsministers Reinhold Dellmann (SPD) empfiehlt noch einmal Alternativen zu prüfen.

Die oberste brandenburgische Denkmalbehörde hatte sich ebenfalls gegen den Bau eines Pavillons für Sanitäranlagen, Ticketverkauf und Veranstaltungen im geschützten Garten des Brechtschen Sommerhauses ausgesprochen. Im Konflikt zwischen Landkreis und Landesdenkmalamt hatte Kulturministerin Martina Münch (SPD) Ende Januar der Errichtung des Neubaus zugestimmt. Das öffentliche Interesse an der besseren Nutzung des Brecht-Weigel-Hauses überwiege die erhebliche Beeinträchtigung des Gartendenkmals, heißt es in ihrem Genehmigungsschreiben an den Landkreis. Für die nächsten Wochen ist jedoch noch einmal ein Vororttermin mit Münch, dem Denkmalbeirat und Landrat Gernot Schmidt (SPD) vorgesehen, hieß es am Montag aus dem Kulturministerium.

Inzwischen hat sich die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU), zu Wort gemeldet. Sie hat Münch um einen Sachstandsbericht gebeten. Der Landkreis hatte für den 170 Quadratmeter großen Flachbau mit Zuschüssen aus dem Hause Grütters gerechnet. Landeskonservator Thomas Drachenberg kritisiert, dass der geplante Bau größer ist als das Brechthaus. Außerdem spiele der Garten im Schaffen des Dichters eine explizite Rolle und sei besonders schützenswert.