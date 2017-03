"Grizzlies" beenden Veltener Pokalträume

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Die Hürde RC Grizzlies Berlin erwies sich für den Veltener RC im Viertelfinale des Rugby-Ligapokals zu hoch: Die Grün-Schwarzen schieden am Sonnabend durch eine 12:40 (7:19)-Heimniederlage aus dem Pokalgeschehen aus.

Niederlage: Der Veltener RC (in Grün) musste sich 12:40 geschlagen geben. © Nico Albrecht

Im Duell der beiden Spitzenteams der 2.Bundesliga Ost spielte der in Berlin-Köpenick angesiedelte Liga-Primus (mit zahlreichen internationalen Akteuren bestückt) seine größere Übersicht und Erfahrung aus. In der ersten halben Stunde konnten die Ofenstädter den Gästen in einer harten und körperbetonten Partie noch Gleichwertigkeit entgegensetzen. Danach ließ die Konzentration nach.

"Das Ergebnis ist mir trotzdem etwas zu hoch ausgefallen", meinte Veltens Teammanager und Vorsitzender Norbert Heidekorn nach der Partie an der Wagnerstraße. "Wir haben immer den Kampf angenommen. Beide Mannschaften wollten gewinnen. Im Gedränge und in den Gassen haben wir gut gegengehalten. Beim Punktemachen waren die Grizzlies leider schneller und abgezockter."

Die meisten Siegpunkte der Berliner fielen erst in der Schlussphase. Widrige Witterungsverhältnisse mit starken Windboen ließen das spezifische Kickspiel meist zum Lotteriespiel werden.

Velten: Gummelt, Bauermeister, Wallek, Wilhelm, Born, Radjenovic, Striegler, St. Schuster, Stamm, Schurke, Kennecke, Lachmann, Börner, Ch. Heidekorn, Ph. Schuster, (Wehden, Schulz, Nickel, Diehl, Stemmerling)