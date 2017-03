Stallpflicht in Brandenburg wird gelockert

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die wegen der Vogelgrippe in ganz Brandenburg erlassene Stallpflicht wird gelockert. "Die zunehmende Beruhigung der Seuchenlage ermöglicht die schrittweise Lockerung der Stallpflicht", erklärte Verbraucherschutzminister Stefan Ludwig (Linke) am Dienstag in Potsdam. Die Stallpflicht für Geflügel war im November erlassen worden, nachdem das H5N8-Virus nachgewiesen worden war. Jetzt werde die Stallpflicht zunächst auf wenige Risikogebiete beschränkt, erklärte das Ministerium. Zuletzt hatten unter anderem Verbände und die Grünen gefordert, die Stallpflicht nicht zuletzt wegen der im Frühjahr steigenden Temperaturen aufzugeben.