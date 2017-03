Neue Sitten und alte Bräuche

artikel-ansicht/dg/0/

Kulturen sind keine festen Größen, sondern stetig im Wandel begriffene, hoch komplexe Strukturen. Im Laufe der Jahrtausende erfuhren Lebensweisen, Glaube und gesellschaftliches Miteinander in Mitteleuropa immer wieder - zum Teil drastische - Veränderungen. Doch wie verliefen solche Wandlungsprozesse und wodurch wurden sie ausgelöst?

Und wodurch werden diese Entwicklungen im archäologischen Fundmaterial greifbar? An ausgewählten Beispielen wollen die Mitarbeiter des Museums dieser spannenden und aktuellen Fragestellungen in einer weiteren Sonderführung nachgehen. Zu den Beispielen gehören unter anderem Wie langlebig sind Glaubensvorstellungen? Gab es in der Steinzeit bereits "Völkerwanderungen"? Wie veränderten sich die steinzeitlichen Gesellschaften mit der Verfügbarkeit der ersten Metalle? Diese und andere Fragen werden auf dem Rundgang thematisiert. Der Eintritt zur Sonderführung beträgt 5 Euro und ermäßigt 3,50 Euro. Familien können für 10 Euro am Rundgang teilnehmen. Eine spezielle Führungsgebühr entfällt.