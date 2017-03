artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Organisatoren des Volksbegehrens für den Weiterbetrieb des Flughafens Berlin-Tegel haben rund 247 000 Unterschriften für ihr Anliegen eingereicht. Diese Zahl gab Landeswahlleiterin Petra Michaelis-Merzbach am Dienstag bekannt. Ob alle Unterschriften gültig sind, steht erst am 4. April fest. Damit sich das Abgeordnetenhaus mit der Forderung auseinandersetzt, müssen etwa 174 000 gültige Unterschriften vorliegen. Folgt es dem Anliegen nicht, was zu erwarten ist, gibt es einen Volksentscheid. Nach bisherigen Plänen schließt Tegel spätestens sechs Monate, nachdem der neue Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld in Betrieb geht.