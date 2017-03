Ein hölzernes Pferd zum Üben

artikel-ansicht/dg/0/

Staffelde (OGA) Glückliche Gesichter waren am Sonnabend in der Voltigier-Gruppe des Reit- und Fahrvereins Staffelde zu sehen. Die Nachwuchssportler können fortan nicht nur auf ihrem Pferd Casanova turnen. Für die kleinen Sportler gibt es nun auch einen Vierbeiner aus Holz, in der Fachsprache Voltigierbock genannt, auf dem die ersten Übungen absolviert werden können. Am vorigen Dienstag wurde das große Gerät geliefert, für das der Gewinnsparverein Hessen-Thüringen der Volks- und Raiffeisenbanken 750 Euro locker machte. "Besonders für Einsteiger ist es toll, wenn sie die ersten Aufschwünge und Figuren in Ruhe an einem Modell ausprobieren können, bevor sie sich ans lebendige Pferd trauen", so Doreen Bock vom Reit- und Fahrverein. Am Sonnabend wurde das Holzpferd im Beisein von Ingo Blumowski, Leiter der Kremmener Volksbankfiliale, übergeben.