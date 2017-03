artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Für die Bahn-Anwohner in Berlin-Pankow soll es mehr Lärmschutz geben. Von September an will das Unternehmen Lärmschutzwände zwischen den Bahnhöfen Blankenburg und Bornholmer Straße errichten, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. Dies soll auf beiden Seiten der stark befahrenen Strecke auf einer Länge von knapp fünf Kilometern erfolgen. Auch Lärmschutzfenster und spezielle Lüfter sollen in Wohnhäuser eingebaut werden. Details will die Bahn im April mitteilen. Anwohner der sogenannten Stettiner Bahn kämpfen seit Jahren um Lärmschutz. Sie leiden besonders unter dem Lärm von Güterzügen, die nachts durch den Bezirk fahren.