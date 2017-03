Packung in Stahnsdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Gegen den Spitzenreiter der Kreisoberliga Havelland setzte Trainer Karsten Krzewski wieder auf frühes Pressing seiner Mannschaft, was bekanntlich in der Vorwoche gegen Golm gut klappte. Und wer weiß, welchen Verlauf die Begegnung genommen hätte, wenn den Gästen in der 14. Minute die Führung geglückt wäre. Steven Hoppe flankte auf den freistehenden Henrik Gallien, doch ihm gelang es nicht, den Ball im Eintracht-Kasten unterzubringen.

Diese Qualität hatte die Chance der Gastgeber zwei Minuten später nicht, doch ihnen gelang irgendwie die Führung aus dem Gewühl heraus. Nach einer halben Stunde ein ähnliches Bild. Nach einem Eckball in den Strafraum kam Florian Krause an den Ball und erhöhte auf 2:0. Das 3:0 der Platzherren resultierte erneut aus einem Standard. Nach einem Freistoß stimmte wieder nicht die Zuordnung in der Borussen-Abwehr und mit dem Pausenpfiff erhöhte die Eintracht auf 3:0.

Nach dem Seitenwechsel gelang den Borussen in der Offensive nichts mehr, kamen gar nicht mehr zum Abschluss. Spätestens mit dem 0:4 nach einer Stunde galt nur noch die Devise: Schadensbegrenzung. Dies gelang aber nur in Teilen. In der Schlussphase mussten die Gäste noch die Treffer (78., 85.) zum 0:6-Endstand hinnehmen.

Trotz der klaren Niederlage wollte Trainer Krzewski nicht den Stab über seine Mannschaft brechen: "Beim Spitzenreiter kann man schon einmal verlieren. Viel Wichtiger sind die nächste Aufgaben und da steht am Sonntag (26. März/15 Uhr) schon das Heimspiel gegen Schenkenberg an. Da müssen wir punkten, um den Anschluss wieder herzustellen."

Gegen Empor Schenkenberg wird der Trainer aber wohl auf Christian Hahn verzichten müssen. Er zog sich in der 70. Minute eine schmerzhafte Knieverletzung zu und wird wohl für längere Zeit ausfallen.