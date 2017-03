"Ich hätt' getanzt heut' Nacht"

artikel-ansicht/dg/0/

Das Ensemble entführt sein Publikum in die Welt des "Phantom der Oper", lädt ein zum Tanz mit "My fair lady", geht auf Reisen nach "Chicago", bittet zum Empfang bei Kaiserin "Elisabeth" und gesteht "Beatles forever". Von gefühlvollen Balladen bis hin zu klangvollen Rhythmen ist bei diesem Konzert alles vertreten. Aber auch die Romantik kommt bei Titeln wie "Somewhere over the rainbow" und "Wishing you where somehow here again" selbstverständlich nicht zu kurz.

Die Zuhörer und Zuschauer begleiten die Musiker auf eine Reise in die schillernde Welt der Musicals und genießen einen Hauch von Broadway-Flair in

Die Veranstaltung im Kulturhaus Niemegk beginnt am kommenden Sonnabend, 25. März, um 16.00 Uhr. Karten kosten im VVK 10, an der Abendkasse 12 Euro pro Person.