Wiesenburg (MZV) Die Autorengruppe "Federflug" liest am kommenden Sonntag, 26. März, um 13.00 Uhr in Mal's Scheune - Studio

Michael Heinen wird die Lesung an der Querflöte begleiten.

Die Autorengruppe besteht aus langjährigen Teilnehmern der Schreibwerkstatt von Stefan Strehler. Seit einigen Jahren treffen sich Wolfgang Becker (Hohenspringe), Henning Fülbier (Berlin), Birgit Mandelartz (Wiesenburg), Barbara Stützel (Bad Belzig) und Kalinka Villhauer (Lübnitz) ein- bis zweimal monatlich zur Begleitung und Unterstützung in den jeweiligen literarischen Projekten.

Dabei tauschen sich die Autoren über ihre aktuellen Arbeiten aus, schreiben auch während der Zusammenkunft und tragen sich gegenseitig Geschriebenes vor.

Ein- bis zweimal jährlich gestalten sie eine gemeinsame Lesung, um ihre Texte der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dieses Mal findet sie im Rahmen der Märkischen Literaturtage statt.

In Mal's Scheune wird diese Präsentation in einem gemütlichen Rahmen stattfinden und mit einem Brunch von 11.00 bis 13.00 Uhr beginnen, bei dem man sich schon im Vorfeld austauschen kann.

Um 13.00 Uhr beginnt die Lesung mit musikalischer Begleitung von Rolf Monitor am Klavier und Michael Heinen an der Querflöte in Mal´s Scheune. Kartenvorbestellungen nimmt Claudia Heinz unter der Telefonnummer 0178/6975720 entgegen.