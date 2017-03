Apple führt preiswerteres iPad-Modell ein

artikel-ansicht/dg/0/

Cupertino (dpa) Apple will mit einem preiswerteren iPad-Modell den Tablet-Markt neu beleben. Der Konzern kündigte an, das aktuelle Modell iPad Air 2 durch ein günstigeres Modell zu ersetzen, das nur noch als iPad bezeichnet wird.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560987/