Berlin (dpa) In Berlin sind im vergangenen Jahr 6200 neue Kita-Plätze geschaffen worden. Die Gesamtzahl stieg damit auf 166 000, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung mitteilte. Knapp 3800 der neuen Betreuungsplätze entstanden demnach mit Hilfe eines speziellen Landesprogramms. Scheeres wies darauf hin, dass in der wachsenden Stadt auch künftig neue Kita-Plätze und Tausende neue Erzieher benötigt werden. Daher will Rot-Rot-Grün 200 Millionen Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung stecken. Bis 2019/2020 sollen 193 000 Plätze zur Verfügung stehen.