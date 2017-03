ZDF ist DDR-Morden auf der Spur

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ein ZDF-Fernsehteam hat sich in den vergangenen Tagen in einer alten Fabrikhalle des Oranienwerks einquartiert. Für eine Dokumentation über Mordfälle in der DDR wurden im früheren Werkzeugbau Zeitzeugeninterviews gedreht. Am Dienstagvormittag kam unter anderem der 85-jährige Siegfried Ploschenz zu Wort, ein früherer Lehrer des Eberswalder Kindermörders Erwin Hagedorn. Dessen Fall hatte Anfang der 1970er-Jahre Rechtsgeschichte in der DDR geschrieben und wurde mehrfach verfilmt. Die neue Dokumentation soll frühestens im Sommer bei ZDFinfo laufen.