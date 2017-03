"Wir lehnen die Amtsgemeinde ab"

artikel-ansicht/dg/0/

Rhinow (MOZ) Nach einer Prognose im Strategiepapier des Landkreises "Unser Havelland - Wir gestalten Zukunft", dessen Fortschreibung Ende 2013 im Kreistag beschlossen wurde, wird in den nächsten Jahren lediglich in den Berlin nahen Gemeinden im Osthavelland ein Ansteigen der Bevölkerungszahlen prognostiziert. Gerade für Premnitz, Rathenow und die Ämter Friesack und Rhinow sowie die Gemeinde Milower Land und auch Ketzin werden bis 2020 sinkende Einwohnerzahlen vorhergesagt. Die Ämter Rhinow und Nennhausen und die Gemeinde Milower Land liegen jetzt schon unter der Zahl von 5.000 Einwohnern, die bisher als angestrebte Einwohnergröße für Ämter und amtsfreie Gemeinden galt.

"Im Leitbild der Landesregierung zur Verwaltungsreform werden neue kommunale Strukturen wie ein Mitverwaltungsmodell oder die Amtsgemeinde genannt, ohne dass die Konturen im Detail feststehen", so Jens Aasmann (SPD). Für den vergangenen Donnerstag lud der Rhinower Amtsdirektor die Ortsvorsteher, Bürgermeister und Amtsdirektoren der Ämter Nennhausen, Friesack, Rhinow, Neustadt/Dosse und Beetzsee zu einer Diskussionsrunde mit den innenpolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen von SPD, Bündnis90/Die Grünen und Die Linke sowie Katrin Lange, Staatssekretärin im Ministerium für Inneres und Kommunales, in die Rhinower Grundschule ein. Ein Vertreter der CDU sagte nicht zu. "Die Diskussion wird sich mit den beabsichtigten Änderungen bei Gemeinden und Ämtern befassen. Das Leitbild des Landtages Brandenburg zur Verwaltungsreform enthält hierzu Aussagen, die noch kaum diskutiert werden. Was bedeuten Mitverwaltungsmodell und Amtsgemeinde für die Ämter im Land Brandenburg? Im Leitbild werden diese neuen Modelle gefordert, ohne dass die Konturen im Detail feststehen. Ist die Amtsgemeinde eine Weiterentwicklung des Amtes oder seine Abschaffung? Sind dies Änderungen, die den Gemeinden in der Fläche nützen würden?", so Aasmann im Vorfeld der Veranstaltung.

"Das Thema interessiert uns alle. Da dürfen uns Kreisgrenzen nicht hindern", so der ehrenamtliche Bürgermeister von Sieversdorf-Hohenofen, Hermann Haacke. "Die Menschen an der Kreisgrenze sind gut vernetzt, aber die Kreisgrenzen verhindern eine effektive Zusammenarbeit." Dies zeige sich beispielsweise beim Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV).

"Die Grünen favorisieren die Amtsgemeinde, wie sie seit 40 Jahren in Rheinland-Pfalz existiert und nach 1990 auch in Sachsen-Anhalt eingeführt wurde sowie die Einheitsgemeinde", sagte Ursula Nonnemacher (MdL). "Ämter haben, wie auch das Verwaltungsgericht in Schleswig-Holstein feststellte, ein Demokratiedefizit." Die bündnisgrüne Landespolitikerin macht in der brandenburgischen Kreisgebietsreform 2003 mit Bildung der Ämter und der Eingemeindung von insgesamt 400 Kommunen einen Verlust der Selbstständigkeit der heutigen Ortsteile aus, die sich benachteiligt fühlen würden.

"Die direkt gewählten Bürgermeister wählen sich ihren Amtsdirektor als Hauptverwaltungsbeamten. Ich kann das Argument des Demokratiedefizits nicht nachvollziehen", sprach der Pessiner Bürgermeister Christian Meyer aus dem Herzen der meisten Anwesenden. "Wir lehnen die Amtsgemeinde ab", meinte Eckhart Wilke, Mitglied des Rhinower Amtsausschusses. "Das Amtsmodell halte ich für unschlagbar", wiederholte Michael Spieck, Bürgermeister von Stechow-Ferchesar die Meinung vieler Redner. "In dieser Legislatur gibt es nur mögliche freiwillige Zusammenschlüsse von Kommunen", so Daniel Kurth (SPD). In der Diskussion war die geplante Übertragung von mehr Funktionen auf die Kommunen, auch auf Ämter und Gemeinden umstritten. Ebenso kritisierten die kommunalen Vertreter, dass die Kommunen an den 600 Millionen Euro Gesamtkosten für die Verwaltungsstrukturreform mit zirka 150 Millionen Euro über den Finanzausgleich beteiligt werden sollen.

Unter dem Stichpunkt "Verwaltungsstruktur stärken" heißt es im Strategiepapier des Landkreises aus dem Jahr 2013: "Mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung und die notwendige Tragfähigkeit von Verwaltungen im westlichen Havelland (Ämter) und finanziellen Synergien ... erwartet und fördert der Landkreis gemeindliche Kooperationen." Bisher gibt es nur wenige interkommunale Kooperationsvereinbarungen. So arbeiten Rathenow und Premnitz auf dem Gebiet des Standesamtes zusammen. "Die im Herbst 2015 geschlossene Kooperation mit Rathenow zur Übertragung der Aufgaben unseres Gewerbeamtes läuft gut", so Aasmann. "Rhinow würde gern eine weitere Kooperation bezüglich des Standesamtes eingehen." Das Amt Nennhausen unterhält keinerlei interkommunale Kooperationen. Ein Versuch der Zusammenarbeit mit Rathenow auf dem Gebiet des Standesamtes scheiterte.

Noch in diesem Jahr will die Landesregierung einen Gesetzentwurf zur Verwaltungsstrukturreform vorlegen. "Wir wollen den Koffer nicht packen ohne die Gemeinden mit ins Boot zu nehmen", so Staatssekretärin Lange.