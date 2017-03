Im Dienste der Verbraucher

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Seit 25 Jahren berät das Team der Verbraucherzentrale (VZB) in Rathenow die Havelländer. Nicht nur zu Verbraucherrechten, sondern auch über belange, die die Ernährung betreffen. "Anfang 1992 hat das Team mit der Beratung im Friedrich-Ebert-Ring begonnen", erinnerte sich Uwe Hummel, der die Verbraucherberatung bis 2002 leitete. Nach Umzügen in die Fehrbelliner Straße und in das "Märkische Haus" bezog die VZB im Oktober 2005 ihre Räume im Bürgerservicebereich des Rathauses.

Seit Sommer 1992 gehört Katrin Hofschläger zum Team. "Schon 1992 haben wir die Arbeitsgemeinschaft Gesundheit gegründet, die beispielsweise den jährlichen Gesundheitstag veranstaltet", so die Ernährungsberaterin. "Über die Jahre gab es viele Themen zur gesunden Ernährung. Zur Einschulung im Jahr 2006 haben wir erstmals die neuen Erstklässler mit einer Bio-Brotbox versorgt. Diese Aktion gibt es bis heute."

"In den letzten Jahren haben Marktchecks in der Region zugenommen", berichtete Katrin Hofschläger weiter. "2015 haben wir Eisdielen, Bäckereien und Fleischereien getestet. Im letzten Jahr haben wir die Essensversorgung in Kitas untersucht." Derzeit beteiligt sich die Rathenower Verbraucherzentrale an der bundesweiten Umfrage zu Portionsgrößen von Lebensmitteln, wie Müsli oder Chips.

Seit 2013 berät Architekt Raimund Prill zu Fragen der Energieeinsparung. Die ersten zehn Jahre beriet Energietechniker Horst Schütze die Havelländer. Für eine kurze Klärung einfacher Probleme beträgt die Beratungsgebühr fünf Euro. Eine halbstündige Rechtsberatung kostet 15 Euro. "Es gibt auch Sozialermäßigungen", so Sabine Weiß-Gränzer. Die Juristin gehört seit 2003 zum Team.

Die VZB berät dienstags von 10.00 bis 13.00 Uhr, nachmittags nach telefonischer Vereinbarung (03385/515820), donnerstags von 10.00 bis 13.00 und von 14.00 bis 18.00 Uhr sowie freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr. Telefonisch kann ein Termin mit Energieberater Raimund Prill vereinbart werden. Er ist an jedem zweiten Montag im Monat zwischen 14.00 und 18.00 Uhr im VZB-Einsatz.