Bundespräsident Steinmeier reist zu Antrittsbesuch nach Paris

Berlin (dpa) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Donnerstag kommender Woche zu einem Antrittsbesuch nach Paris. Es ist die erste Auslandsreise des neuen Staatsoberhaupts. In der ersten Aprilwoche ist zudem ein Besuch beim EU-Parlament in Straßburg vorgesehen, hieß es aus dem Präsidialamt. In Straßburg wird Steinmeier eine Rede vor den Abgeordneten halten. Das genaue Datum ist aber noch nicht bekannt. Steinmeier, der morgen vor Bundestag und Bundesrat vereidigt wird, hatte sein Amt am Sonntag angetreten.