Start der Schankgartensaison

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die vorerst letzte Stadtführung aus der Reihe "Mystisch und Unheimlich" können Interessierte am Freitag, 24. März, in der Altstadt erleben. Um 18.30 Uhr geleitet Ratsherr Plinde seine Gäste durch die beiden Altstadtkerne von Brandenburg an der Havel. Dabei treffen die Teilnehmer auf eine Vielzahl an schaurigen und seltsamen Gestalten. Bei dieser durch szenisches Schauspiel geprägten Führung erfahren die Besucher in rund zwei Stunden viel Geschichte und Geschichten und werden in eine längst vergangene Welt entführt. Das große Finale findet im Slawendorf statt. Karten sind unter kontakt@zeitreise-brandenburg.de erhältlich und kosten 20 Euro pro Person. Der Startpunkt ist der Neustädtische Markt am Stadtrelief.