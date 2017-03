Exhibitionist radelt durch Stadtpark

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Ein zirka 50 Jahre alter Exhibitionist trieb am Montag im Neuruppiner Stadtpark an der Alt Ruppiner Allee sein Unwesen. Eine 38-jährige Frau ging dort gegen 12.40 Uhr mit ihrem Hund spazieren, als sich ihr von hinten ein Radfahrer näherte. Der Unbekannte entblößte sich daraufhin vor ihr. Die Frau entfernte sich, bekam aber noch mit, dass der Mann an seinem erigierten Geschlechtsteil herumspielte. Sie rief die Polizei, die den schamlosen Unbekannten allerdings nicht mehr erwischte. Er wird wie folgt beschrieben: 170 Zentimeter groß, graues volles Haar, bekleidet mit einer grauen Hose und brauner Jacke. Hinweise nimmt die Dienststelle unter 03391 3540 gern entgegen.