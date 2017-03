Fast 90 Prozent der Pflegekräfte sind Frauen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die ambulante Pflege ist auch in Brandenburg ganz überwiegend ein Frauen- und Teilzeitjob. Von den knapp 16 000 Pflegekräften im Jahr 2015 waren nur rund 5800 in Vollzeit tätig, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Nach Angaben des Brandenburger Sozialministeriums waren 89 Prozent der Pflegekräfte Frauen. Bundesweit lag deren Anteil bei 87 Prozent.