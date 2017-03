Mord-Verdächtiger stellt sich in Belgien

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Nach dem gewaltsamen Tod einer 41-Jährigen in Kreuzberg hat sich ein wegen Mordes gesuchter 55-Jähriger in Belgien der Polizei gestellt. Allerdings sei er nicht geständig, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die 41-Jährige war bei Löscharbeiten am Freitagabend verbrannt in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg gefunden worden. Danach stellten die Ermittler Verletzungen fest, die auf ein Tötungsdelikt schließen lassen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte einen Medienbericht, wonach die Frau erstochen wurde.