Radweg wird Ende April fertig

Wernsdorf/Neu Zittau (MOZ) Wer von Neu Zittau aus mit dem Fahrrad nach Wernsdorf will, kann zwar bis kurz vor der Deponie einen fertigen Radweg nutzen. Aber noch immer sind die Schilder an der Petersstraße, wo der Radweg anfängt, abgehängt. Der Grund dafür findet sich auf der Wernsdorfer Seite des Radwegs - dort wird noch gebaut. Obwohl die Trasse ein gemeinsames Projekt mit der Stadt Königs Wusterhausen ist, ging die Gemeinde Gosen-Neu Zittau bei der Vergabe des Auftrags eigene Wege.

