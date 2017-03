Deutschland plant kein Laptop-Verbot auf Flügen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Anders als die USA plant Deutschland keine Laptop-Verbote in Flugzeugkabinen oder andere zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen im Flugverkehr. "Vergleichbare Regelungen sind gegenwärtig in Deutschland nicht vorgesehen", teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Dienstag mit. Die US-Regierung hatte zuvor die Mitnahme von größeren Elektronikgeräten im Handgepäck auf Flügen aus einigen Ländern in die Vereinigten Staaten verboten.